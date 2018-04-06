За или против: Калининградцев просят ответить на вопросы о переходе на летнее время

Источник: Клопс.ru

«В Калининградской области периодически обсуждают вопрос возврата летнего времени, которое позволяет более рационально использовать светлое время суток весной, летом и осенью», — отметили в пресс-службе.

Авторы опроса пояснили, что зимним под временем подразумевается часовой пояс UTC+2, под летним — часовой пояс UTC+3. Отклонение времени восходов и закатов для других населённых пунктов области не превышает 10 минут от значений, указанных для Калининграда.