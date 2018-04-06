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16:18 (мск), источник: Клопс.ru

За или против: Калининградцев просят ответить на вопросы о переходе на летнее время

Региональная общественная палата составила опрос для жителей Калининградской области о необходимости перехода на летнее время. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе органа.

Источник: Клопс.ru

«В Калининградской области периодически обсуждают вопрос возврата летнего времени, которое позволяет более рационально использовать светлое время суток весной, летом и осенью», — отметили в пресс-службе.

Авторы опроса пояснили, что зимним под временем подразумевается часовой пояс UTC+2, под летним — часовой пояс UTC+3. Отклонение времени восходов и закатов для других населённых пунктов области не превышает 10 минут от значений, указанных для Калининграда.

Летнее время предлагают ввести либо на постоянной основе, либо вернуть практику, когда стрелки часов переводят сезонно. В 2014 году Россия перешла на постоянное зимнее время. После этого жители многих регионов оказались недовольны ранним рассветом и тёмными вечерами. Для решения проблемы 10 регионов России уже перевели стрелки часов на один час вперёд.

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