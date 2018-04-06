В кафе-баре в центре Воронежа на 20 суток запретили включать музыку
Речь идет о заведении, расположенном на проспекте Революции.
Речь идет о заведении, расположенном на проспекте Революции.
Суд приостановил на 20 суток деятельность музыкального оборудования в
Специалисты Роспотребнадзора провели в помещении кафе замеры уровней звукового давления при работе музыкального оборудования. Результаты показали, что уровень звука превышает предельно допустимые значения.
Должностное лицо, отвечающее за работу оборудования, привлекли к ответственности. По закону, за превышение предельно допустимого уровня шума ночью юридические лица платят от 10 до 20 тыс. рублей или приостанавливают деятельность на срок до 90 суток.
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