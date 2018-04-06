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14:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В кафе-баре в центре Воронежа на 20 суток запретили включать музыку

Речь идет о заведении, расположенном на проспекте Революции.

Суд приостановил на 20 суток деятельность музыкального оборудования в кафе-баре в центре Воронежа. Речь идет о заведении «О2» на проспекте Революции, 49, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу, 6 апреля.

Специалисты Роспотребнадзора провели в помещении кафе замеры уровней звукового давления при работе музыкального оборудования. Результаты показали, что уровень звука превышает предельно допустимые значения.

Должностное лицо, отвечающее за работу оборудования, привлекли к ответственности. По закону, за превышение предельно допустимого уровня шума ночью юридические лица платят от 10 до 20 тыс. рублей или приостанавливают деятельность на срок до 90 суток.

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