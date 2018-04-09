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11:29 (мск), источник: РИАМО

Жить в Новом Городке — кормить белок в лесу и смотреть на «Русских витязей» с балкона

27‑летний житель подмосковного поселка рассказал, почему не хочет переезжать в Москву.

Источник: Из личного архива

Бывший военный поселок со сказочным названием Новый Городок два года назад был передан Подмосковью и стал частью поселения Никольская Одинцовского района, что рядом с Кубинкой. Здесь базируются знаменитые на весь мир пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» и в основном живут семьи военных. 27-летний Константин, который переехал в поселок 6 лет назад и успел проникнуться его атмосферой, рассказал, чем ему нравится жизнь здесь.

Поселок, где тренируются «Стрижи» и «Русские Витязи»

До 22 лет я жил в Можайске, а в Новый Городок ездил к бабушке на каникулы. Неудивительно, что с этим местом у меня связана куча воспоминаний детства. Походы за грибами, рыбалка, просто прогулки на природе — все это было в обязательном порядке.

Особый интерес вызывала возможность пробраться на аэродром, который в то время намного слабее охранялся. Был, конечно, авиамузей, возле которого стояло несколько самолетов, по которым лазила детвора. Но ничто не сравнится с попыткой пробраться на закрытую территорию. Обычно, если ловили, то просто отвозили к КПП и вызывали родственников. А пару раз военные даже сами водили нас на взлетную полосу.

Кроме действующих военных объектов, в округе тогда еще были заброшенные — хозблоки, казармы и т.п., где можно было найти «нулевые» противогазы, патроны, детали оружий и прочие радости мальчишек.

На ПМЖ я переехал сюда в 2012 году и еще ни разу не пожалел об этом. Жизнь в Новом Городке протекает тихо и размерено. Нет суеты, которая уже добралась и до городов Подмосковья.

Единственное, к чему пришлось привыкнуть, — тренировки пилотажных групп. Зато в качестве бонуса прямо с балкона иногда можно наблюдать фигуры высшего пилотажа.

Источник: Из личного архива
Наш поселок — типичный военный городок, который был построен при аэродроме Кубинка, здесь базируются пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи».

При Советском Союзе военные и их семьи получали здесь квартиры. Среди этих офицеров был и мой дедушка. Он получил трехкомнатную квартиру с трехметровыми потолками в двухэтажном доме на 12 квартир, где я сейчас и проживаю.

Военные и маргиналы

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В соседях у меня в основном офицеры и их семьи. Возможно, поток приезжих сюда не хлынул, как в другие города Подмосковья, потому что о нем просто никто не знал. Также среди жителей много пенсионеров. Молодежь тоже есть, но все работают в Москве или Одинцове, поэтому в будни их не видно.

За 27 лет, что я ездил сюда и жил в поселке, полицию в городке я видел раз пять.

Когда городок был закрытым, то о безопасности можно было совсем не беспокоиться, так как территорию патрулировали солдаты. Но с изменением статуса поселка, конечно, маргиналов стало больше, были и убийства, и пьяные драки. Но сейчас стало спокойнее, чем, например, в 2012 году.

Разбитые дороги и один банкомат

До начала нулевых городок был закрытым. Его благоустройством занимались солдаты, которые следили за порядком, чистотой и безопасностью жителей. Но когда городок открыли, а ведением коммунального хозяйства занялась управляющая организация ООО «Славянка», наступили не лучшие времена — дороги покрылись ямами, мусор с контейнерных площадок вывозился очень редко, вода из-под крана, которую раньше можно было спокойно пить, стала ужасного качества.

После смены управляющей организации ситуация медленно, но меняется.

Сейчас уже не нужно оставлять машину на въезде в поселок, чтобы не «убить» ее, пока доедешь до центра.

В нашем поселке перемены происходят медленно — у нас всего одна школа и один детский сад. Естественно, мест на всех не хватает, поэтому многие возят своих детей в Кубинку и поселок Санатория им. Герцена.

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В последнее время ситуация с инфраструктурой меняется — открыли пару «Пятерочек». Но я все равно предпочитаю проверенных продавцов на рынке, которые торгуют на одном месте уже больше 10 лет.

В поселке уже несколько лет пытаются отремонтировать дороги, что пока не особо удается. Не понимаю, почему это нельзя сделать, ведь дорог в поселке не так много. Когда я сюда только переехал, таксисты отказывались заезжать на территорию городка, чтобы не угробить подвеску автомобиля.

Еще одна проблема местных жителей — единственный банкомат. Из заведений — только стандартные кафе-бары, куда приходят выпить по вечерам местные жители.

Раньше был небольшой бар с авиационной тематикой, куда стекались летчики и прочие военные, с которыми можно было выпить, сыграть в нарды и потравить байки, но его прикрыли. Подозреваю, что заставили это сделать. Вообще все ездят отдыхать в Кубинку или в Одинцово.

Замок-новодел и ручные белки

Главная достопримечательность Нового Городка — это военный аэродром Кубинка, где базируются пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи».

Если брать шире, то из достопримечательностей, конечно же, есть еще замок-усадьба Щербатовых, больше известный как Васильевский замок или Герценовский замок. Усадьба стоит на берегу реки, она была построена в 1881 году и на данный момент является частью Центра реабилитации Управления делами Президента РФ (ЦР УПРФ). Три года назад закончилась реставрация, что, к сожалению, сделало ее похожей на дачу олигарха на Рублевке. Иногда кажется, что лучше бы ее совсем не реставрировали.

Среди отдыхающих можно встретить известных людей. Лично я видел Задорнова, Жириновского, Людмилу Гурченко, Юрия Яковлева.

Моя покойная бабушка, которая, работала в ЦР УПРФ начальником отдела снабжения, рассказывала, что пила чай с тещей Владимира Путина. А тетя, работавшая там же инженером, ехала в Москву в одной машине с внучкой Брежнева.

Самое любимое место у жителей Нового Городка — река Москва и прилегающие к ней территории. Эти места прекрасны в любое время года.

Здесь высокие берега, сосны и белки, которые чуть ли не из рук едят…

Территория находится в границах Центра реабилитации Управделами, поэтому эти места относительно ухожены. Да и сами жители поселка приучены убирать за собой мусор.

Берега высокие и покрыты столетними хвойными деревьями. Можно заметить остатки благоустройства времен СССР, вроде мест для загара или лодочного причала. Особое место в сердце занимает подвесной мост. Любим с друзьями улечься посреди него, когда кто-то пытается перейти реку, чтобы нас раскачивали.

Избыток кислорода и «сонная» дорога на работу

На дорогу до работы от порога до порога у меня уходит ровно два часа, то есть я трачу в пути по четыре часа в день. В Москву я езжу на электричке, а до нее приходится добираться на маршрутке.

По утрам обычно по дороге в столицу сплю, обратно — читаю. Привыкал, конечно, долго, около трех месяцев. Самая большая проблема — это окончание движения маршруток в 22.30. Приходится брать такси, чтобы добраться до дома в поздний час. Но я такой не один, поэтому народ просто скидывается на машину с попутчиками.

Несмотря на дальнюю дорогу до работы, меня долго бесило, когда меня спрашивали, почему я не переезжаю в Москву.

У москвичей, приезжающих в Новый Городок, от избытка кислорода начинает кружиться голова.

Впрочем, как и у жителей того же Одинцова. Особенно в лесу. Я не хочу переезжать в Москву как раз из-за этой тишины, спокойствия и чистого воздуха своего поселка. Я не отрицаю в будущем возможность переезда ближе к Москве или в саму столицу, но квартиру в городке никогда не продам. Буду приезжать сюда в выходные за релаксом.

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