В Прикамье закрыли три ледовые переправы
Зимние дороги через реки Кама и Боровская Воложка закрыты в связи с их небезопасным состоянием. Пользоваться ими опасно для жизни.
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Зимние дороги через реки Кама и Боровская Воложка закрыты в связи с их небезопасным состоянием. Пользоваться ими опасно для жизни.
С 5 апреля закрыли ледовую переправу на реке Боровская Воложка. Она связывала поселок Нижний Склад и Соликамск. А также переправу на Каме, соединявшую Соликамск с поселком
С 6 апреля закрыта ледовая переправа на Каме, связывающая Оханск и поселок
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