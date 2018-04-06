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15:24 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье закрыли три ледовые переправы

Зимние дороги через реки Кама и Боровская Воложка закрыты в связи с их небезопасным состоянием. Пользоваться ими опасно для жизни.

Источник: Новости Перми

С 5 апреля закрыли ледовую переправу на реке Боровская Воложка. Она связывала поселок Нижний Склад и Соликамск. А также переправу на Каме, соединявшую Соликамск с поселком Усть-Боровая.

С 6 апреля закрыта ледовая переправа на Каме, связывающая Оханск и поселок Юго-Камский.

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