Внимание туристам: Керченская переправа в выходные может встать
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В выходные в Керченском проливе ожидается сильный ветер, в связи с чем возможны перебои в работе паромов. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В выходные в Керченском проливе ожидается сильный ветер, в связи с чем возможны перебои в работе паромов. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
«8 апреля с сохранением до полудня 9 апреля прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с. Работа паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов», — отметил оператор.
В эти дни гражданам рекомендуют учитывать прогноз погоды и следить за оперативной информацией на сайте дирекции.
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