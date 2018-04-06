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16:43 (мск), источник: РИА Крым

Внимание туристам: Керченская переправа в выходные может встать

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В выходные в Керченском проливе ожидается сильный ветер, в связи с чем возможны перебои в работе паромов. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».

«8 апреля с сохранением до полудня 9 апреля прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с. Работа паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов», — отметил оператор.

В эти дни гражданам рекомендуют учитывать прогноз погоды и следить за оперативной информацией на сайте дирекции.

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