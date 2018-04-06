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15:30 (мск), источник: Newsroom24.ru

Некачественное мясо обнаружено в Вачской больнице

Составлен протокол об административном правонарушении.

Некачественное мясо обнаружено в Вачской ЦРБ. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Во время проверки установлено, что в больнице находилось более 3 кг говядины без маркировки. Кроме того, мясо хранилось с нарушением условий.

Продукция утилизирована. Составлен протокол об административном правонарушении.

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