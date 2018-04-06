Некачественное мясо обнаружено в Вачской больнице
Составлен протокол об административном правонарушении.
Составлен протокол об административном правонарушении.
Некачественное мясо обнаружено в Вачской ЦРБ. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Во время проверки установлено, что в больнице находилось более 3 кг говядины без маркировки. Кроме того, мясо хранилось с нарушением условий.
Продукция утилизирована. Составлен протокол об административном правонарушении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.