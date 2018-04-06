В МВД прокомментировали задержание активисток, выступающих против МСЗ

Источник: Аргументы и факты

Участницу движения «Против мусоросжигательного завода в Казани. За раздельный сбор отходов» Гузель Халилову задержали за участие в народном сходе, которое прошло 25 марта в ЖК «Салават Купере», сообщили «АиФ-Казань» в пресс-службе МВД по РТ.

По данным полицейских, Гузель Халилову хотят привлечь к административной ответственности по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за то, что она являлась активной участницей несанкционированного собрания.

«В ходе мероприятия среди присутствующих осуществлялся сбор подписей к петиции на имя президента РТ с требованием отменить строительство завода. Уведомление о проведении данного мероприятия в Исполнительный комитет г. Казани не поступало», — отметили в МВД.