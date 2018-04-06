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16:31 (мск), источник: АиФ Казань

В МВД прокомментировали задержание активисток, выступающих против МСЗ

Двух противниц строительства мусоросжигательного завода задержали за нарушение порядка проведения митинга.

Источник: Аргументы и факты

Участницу движения «Против мусоросжигательного завода в Казани. За раздельный сбор отходов» Гузель Халилову задержали за участие в народном сходе, которое прошло 25 марта в ЖК «Салават Купере», сообщили «АиФ-Казань» в пресс-службе МВД по РТ.

По данным полицейских, Гузель Халилову хотят привлечь к административной ответственности по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за то, что она являлась активной участницей несанкционированного собрания.

«В ходе мероприятия среди присутствующих осуществлялся сбор подписей к петиции на имя президента РТ с требованием отменить строительство завода. Уведомление о проведении данного мероприятия в Исполнительный комитет г. Казани не поступало», — отметили в МВД.

Гузель Смирнову задержали за «агитацию в соцсети “ВКонтакте” о проведении митинга 7 апреля в поселке Осиново». В МВД отметили, что мероприятие не было согласовано из-за нарушения сроков его подачи. В отношении нее также составили административный протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ.

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