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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Футбольным болельщикам предложат крыши Петербурга

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал 10 новых экскурсионных маршрутов специально к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает Ростуризм.

В ведомстве уточнили, что новые маршруты будут интересны футбольным болельщикам, их семьям, а также всем туристам, которые станут гостями Петербурга летом 2018 года.

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Первая программа называется «Петербург для болельщиков», или «Что посмотреть за три часа до матча». Она включает обзорную автобусную экскурсию по основным объектам показа, а заканчивается у парковок трансферного транспорта к стадиону «Санкт-Петербург Арена». Еще один развлекательный маршрут — «Мистический Петербург».

Также гостям предложат «Петербургскую классику» — обзорную автобусную экскурсию с посещением Эрмитажа. Для тех, кто хочет посмотреть на город с высоты, есть программа
«Доступные крыши». Для гурманов — гастрономический маршрут «Улица Рубинштейна».

Естественно, Санкт-Петербург не представляется без рек и каналов. К услугам болельщиков и гостей города — «Северная Венеция» — обзорная экскурсия с воды. Кроме того, комитет предлагает ночную теплоходную экскурсию на развод мостов «Мосты повисли над Невой» и тур «Петергоф — волшебная сказка дворцов и фонтанов».

Есть в программе и «зеленый» маршрут — экологическая тропа по Елагину острову, и экскурсия «Кошки в Петербурге».

«Футбольный туризм пользуется популярностью по всему миру. В перерывах между матчами болельщики, как правило, посещают экскурсии по основным объектам показа», — говорят в пресс-службе Ростуризма.

По экспертным оценкам, после спортивного мероприятия болельщики стремятся посетить понравившийся им город повторно, но уже в качестве обычных туристов.

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