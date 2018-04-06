Футбольным болельщикам предложат крыши Петербурга
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет по развитию туризма
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет по развитию туризма
В ведомстве уточнили, что новые маршруты будут интересны футбольным болельщикам, их семьям, а также всем туристам, которые станут гостями Петербурга летом 2018 года.
Первая программа называется «Петербург для болельщиков», или «Что посмотреть за три часа до матча». Она включает обзорную автобусную экскурсию по основным объектам показа, а заканчивается у парковок трансферного транспорта к стадиону «Санкт-Петербург Арена». Еще один развлекательный маршрут — «Мистический Петербург».
Также гостям предложат «Петербургскую классику» — обзорную автобусную экскурсию с посещением Эрмитажа. Для тех, кто хочет посмотреть на город с высоты, есть программа
«Доступные крыши». Для гурманов — гастрономический маршрут «Улица Рубинштейна».
Естественно,
Есть в программе и «зеленый» маршрут — экологическая тропа по Елагину острову, и экскурсия «Кошки в Петербурге».
«Футбольный туризм пользуется популярностью по всему миру. В перерывах между матчами болельщики, как правило, посещают экскурсии по основным объектам показа», — говорят в
По экспертным оценкам, после спортивного мероприятия болельщики стремятся посетить понравившийся им город повторно, но уже в качестве обычных туристов.
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