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16:03 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу

Работа переправы прекращена из-за уменьшения толщины льда на реке.

На реке Белая в селе Староянзигитово 6 апреля закрыли автомобильную ледовую переправу, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Работа переправы прекращена из-за потепления и уменьшения толщины льда на реке.

Таким образом, сейчас все ледовые переправы на территории республики закрыты.

Напомним, минувшей зимой в Башкирии работали 4 переправы: в Бирске на реке Белая, в селе Караидель на реке Уфа, в посёлке Николо-Берёзовка на реке Кама, и закрывшаяся сегодня в деревне Староянгизитово на реке Белой.

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