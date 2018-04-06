В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу

Напомним, минувшей зимой в Башкирии работали 4 переправы: в Бирске на реке Белая, в селе Караидель на реке Уфа, в посёлке Николо-Берёзовка на реке Кама, и закрывшаяся сегодня в деревне Староянгизитово на реке Белой.