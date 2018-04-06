В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу
Работа переправы прекращена
Работа переправы прекращена
На реке Белая в селе Староянзигитово 6 апреля закрыли автомобильную ледовую переправу, сообщает
Работа переправы прекращена
Таким образом, сейчас все ледовые переправы на территории республики закрыты.
Напомним, минувшей зимой в Башкирии работали 4 переправы: в Бирске на реке Белая, в селе Караидель на реке Уфа, в посёлке
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