В Севастополе решили вернуть централизованное горячее водоснабжение
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Власти Севастополя заказали
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Власти Севастополя заказали
«Мы заказали
В планах правительства получить ТЭО проекта до конца года, а с 2019 года начать подключение домов к горячему водоснабжению. «Это касается только тех домов, где есть центральная система отопления», — подчеркул Базаров.
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