В Севастополе решили вернуть централизованное горячее водоснабжение

Источник: РИА "Новости"

«Мы заказали технико-экономическое обоснование на установку индивидуальных тепловых пунктов в домах. Мы понимаем необходимость возврата горячего водоснабжения в многоквартирные дома. Сделать это по существующей схеме невозможно — сети не использовались много лет и восстановлению не подлежат. Сейчас мы начинаем заниматься изучением установки тепловых пунктов», — сказал журналистам вице-губернатор города Владимир Базаров.

Сегодня в большинство многоквартирных домов централизовано горячая вода не подается. Жители греют воду с помощью электрических бойлеров и газовых котлов.