МЧС Ленобласти предупреждает о сильном снеге и штормовом ветре
Согласно ежедневному прогнозу метеорологической обстановки в регионе, ГУ МЧС по Ленобласти сообщает, что в субботу, 7 апреля, ожидается снег и сильный ветер.
Согласно ежедневному прогнозу метеорологической обстановки в регионе, ГУ МЧС по Ленобласти сообщает, что в субботу, 7 апреля, ожидается снег и сильный ветер.
Так, согласно прогнозу специалистов спасательного ведомства, 7 апреля местами по Ленобласти ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метель. Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с,
В связи со сложившейся метеорологической обстановкой сотрудники МЧС традиционно предупреждают жителей области о том, что 7 апреля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднения в движении на автодорогах Ленинградской области.
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