Шавкат Мирзиёев посетил созданный в столице парк «Ашхабад»
Дизайн и оформление парка передают образ Туркменистана. Установлены современные аттракционы, построены пункты общего питания и развлекательные заведения.
Дизайн и оформление парка передают образ Туркменистана. Установлены современные аттракционы, построены пункты общего питания и развлекательные заведения.
Президент Шавкат Мирзиёев сегодня посетил созданный в столице парк «Ашхабад».
Дизайн и оформление парка передают образ Туркменистана. Установлены современные аттракционы, построены пункты общего питания и развлекательные заведения.
Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные в парке условия.
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