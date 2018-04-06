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16:21 (мск), источник: UzReport.news

Шавкат Мирзиёев посетил созданный в столице парк «Ашхабад»

Дизайн и оформление парка передают образ Туркменистана. Установлены современные аттракционы, построены пункты общего питания и развлекательные заведения.

Источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев сегодня посетил созданный в столице парк «Ашхабад».

Дизайн и оформление парка передают образ Туркменистана. Установлены современные аттракционы, построены пункты общего питания и развлекательные заведения.

Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные в парке условия.

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