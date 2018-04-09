Строительство бассейнов в Подмосковье
Смотрите в инфографике РИАМО, где в Подмосковье в 2018 году появятся новые бассейны.
Смотрите в инфографике РИАМО, где в Подмосковье в 2018 году появятся новые бассейны.
Власти Подмосковья уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. За пять лет в Московской области ввели в эксплуатацию 144 спортивных объекта, затратив на их строительство свыше 27 миллиардов рублей. Только в 2017 году в эксплуатацию ввели 17 объектов спорта.
При этом стоит отметить, что 2,6 миллиона человек в Подмосковье занимаются спортом, а к концу года этот показатель может вырасти до 2,8 миллиона человек. Особой популярностью у жителей пользуются бассейны, которые в настоящее время есть в каждом муниципалитете. Однако на сегодняшний день загруженность бассейнов в Подмосковье составляет почти 98,5%, строительство этих спортивных объектов в Московской области продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.