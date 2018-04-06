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18:36 (мск), источник: Индикатор

Ихтиозавр возрастом 180 миллионов лет оказался беременным восьмерней

Палеонтологи обнаружили среди найденных в Великобритании частей скелета ихтиозавра Stenopterygius останки от шести до восьми эмбрионов.

Источник: Wikimedia Commons

Палеонтологи обнаружили среди найденных в Великобритании частей скелета ихтиозавра Stenopterygius останки от шести до восьми эмбрионов. Подробнее с исследованием можно ознакомиться в статье в PNAS.

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Скалы в Северном Йоркшире неподалеку от городка Уитби, сложенные породами юрского периода, подарили палеонтологам множество находок ихтиозавров. Самые крупные представители этой группы достигали 24 метров в длину. Чтобы не подниматься на сушу для производства потомства, рептилии перешли к живорождению, однако сохранившиеся останки их эмбрионов — большая редкость. Части скелета, найденные в 2010 году, принадлежали шестой известной в Великобритании беременной самке ихтиозавра и самой плодовитой из них. Он стал первым скелетом беременного ихтиозавра в Северном Йоркшире и самым молодым из известных.

Образец представляет собой валун, расколотый пополам, в котором сохранились ребра и отростки позвонков взрослой самки ихтиозавра и останки от шести до восьми детенышей. Поначалу ученые предполагали, что маленькие кости принадлежали не потомству самки, а ее обеду, и находились в желудке.

Однако маловероятно, чтобы ихтиозавр проглотил сразу 6−8 абортированных или новорожденных детенышей. К тому же, у останков эмбрионов не нашли следов повреждения от желудочного сока.

Они не похожи на обычное содержимое желудков ихтиозавров: основной пищей этих существ были головоногие моллюски белемниты, напоминающие современных кальмаров.

Ученые предварительно отнесли образец к Stenopterygius — роду европейских ихтиозавров, останки представителей которого чаще всего содержали внутри зародышей. Особенно много их было найдено в Германии. Однако сохранность данного образца не позволяет с уверенностью определить, к какому роду он относился.

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