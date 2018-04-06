В Казани прошли учения по отражению бактериологической атаки

По сценарию в Казани приземлился самолет из Австралии, в салоне которого был рассыпан порошок, вызывавший кашель и чихание у пассажиров.

Участники учений встретили борт, ликвидировали очаг инфекции и развернули госпиталь, где обследовали и начали лечение больных и контактных лиц. В режиме реального времени отработали порядок информирования различных служб и госорганов, эвакуацию, оказание помощи пассажирам, дезинфекцию, а также алгоритм эпидемиологического расследования очага инфекции.