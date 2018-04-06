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18:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казани прошли учения по отражению бактериологической атаки

В международном аэропорту Казань провели учения по ликвидации на борту самолета очага инфекции с подозрением на сибирскую язву, сообщает пресс-служба аэропорта.

По сценарию в Казани приземлился самолет из Австралии, в салоне которого был рассыпан порошок, вызывавший кашель и чихание у пассажиров.

Участники учений встретили борт, ликвидировали очаг инфекции и развернули госпиталь, где обследовали и начали лечение больных и контактных лиц. В режиме реального времени отработали порядок информирования различных служб и госорганов, эвакуацию, оказание помощи пассажирам, дезинфекцию, а также алгоритм эпидемиологического расследования очага инфекции.

В учениях, организованных Управлением Роспотребнадзора по Татарстану в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, участвовали сотрудники аэропорта, скорой помощи, дезинфекционной станции Казани, Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана, а также представители минздрава республики, региональных управлений МЧС, МВД и ФСБ.

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