В Казани прошли учения по отражению бактериологической атаки
В международном аэропорту Казань провели учения по ликвидации на борту самолета очага инфекции с подозрением на сибирскую язву, сообщает
В международном аэропорту Казань провели учения по ликвидации на борту самолета очага инфекции с подозрением на сибирскую язву, сообщает
По сценарию в Казани приземлился самолет из Австралии, в салоне которого был рассыпан порошок, вызывавший кашель и чихание у пассажиров.
Участники учений встретили борт, ликвидировали очаг инфекции и развернули госпиталь, где обследовали и начали лечение больных и контактных лиц. В режиме реального времени отработали порядок информирования различных служб и госорганов, эвакуацию, оказание помощи пассажирам, дезинфекцию, а также алгоритм эпидемиологического расследования очага инфекции.
В учениях, организованных Управлением Роспотребнадзора по Татарстану в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, участвовали сотрудники аэропорта, скорой помощи, дезинфекционной станции Казани, Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана, а также представители минздрава республики, региональных управлений МЧС, МВД и ФСБ.
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