Эдгард Запашный станет ведущим циркового фестиваля в Петербурге
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ведущим Международного циркового фестиваля, который впервые пройдет в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ведущим Международного циркового фестиваля, который впервые пройдет в
Международный цирковой фестиваль пройдет в
«Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса, невероятными акробатическими трюками артистов из Китая и Кореи, а также посмеяться над клоунскими репризами
В «Росгосцирке» уточнили, что в заключительный день фестиваля, который приходится на празднование Дня города, цирковые слоны в сопровождении участников конкурса колонной проследуют по центру
Главным призом конкурса станет статуэтка «Золотой Гаэтано», названная так в честь основателя
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