Эдгард Запашный станет ведущим циркового фестиваля в Петербурге

Источник: РИА Новости

Международный цирковой фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге. Проведение конкурсной программы запланировано на 24 и 25 мая. Затем, 26 мая состоится гала-представление, а 27 мая — заключительное гала-представление с награждением победителей. Конкурс объединит артистов из Бельгии, Германии, Португалии, США, Китая, России и других стран.

«Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса, невероятными акробатическими трюками артистов из Китая и Кореи, а также посмеяться над клоунскими репризами Хуш-Ма-Хуша и трио “Без Носков”. Ведущим фестиваля выступит народный артист России Эдгард Запашный», — говорится в сообщении пресс-службы.

В «Росгосцирке» уточнили, что в заключительный день фестиваля, который приходится на празднование Дня города, цирковые слоны в сопровождении участников конкурса колонной проследуют по центру Санкт-Петербурга.