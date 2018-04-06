Опубликован график перехода казахстанских школ на латиницу

Публичное обсуждение проекта продолжится до 20 апреля 2018 года. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».
Согласно графику, с 2019 по 2025 год планируется организовать курсы повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику. В ведомстве рассчитывают, что курсы пройдут более 192 тысяч учителей. Планируемый график перехода обучения на латинскую графику:
Планируемый график перевода учебников и учебно-методических комплексов на латинскую графику:
Переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам «Казахский язык и литература» для школ с неказахским языком обучения и организация закупа учебников местными исполнительными органами планируется провести следующим образом:
Новый вариант казахского алфавита на латинице Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил в феврале 2018 года.
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