Опубликован график перехода казахстанских школ на латиницу

Источник: Tengrinews

Публичное обсуждение проекта продолжится до 20 апреля 2018 года. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».

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Согласно графику, с 2019 по 2025 год планируется организовать курсы повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику. В ведомстве рассчитывают, что курсы пройдут более 192 тысяч учителей. Планируемый график перехода обучения на латинскую графику:

0, 1 классы — 2020 год

0, 1 плюс 2 класс — 2021 год

0, 1, 2 плюс 3 класс — 2022 год

0, 1, 2, 3 плюс 4 класс — 2023 год

0, 1, 2, 3, 4 плюс 5−9 классы — 2024 год

0, 1, 2, 3, 4, 5−9 плюс 10, 11 классы — 2025 год

Планируемый график перевода учебников и учебно-методических комплексов на латинскую графику:

0 класс (предшкола) — 2018 год

1 класс — 2019 год

2 класс — 2020 год

3 класс — 2021 год

4 класс — 2022 год

5−9 классы — 2023 год

Переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам «Казахский язык и литература» для школ с неказахским языком обучения и организация закупа учебников местными исполнительными органами планируется провести следующим образом:

0 класс (предшкола) — 2019 год

1 класс — 2020 год

2 класс — 2021 год

3 класс — 2022 год

4 класс — 2023 год

5−9 классы — 2024 год

10−11 классы — 2025 год