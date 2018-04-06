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17:07 (мск), источник: N + 1

Завершено строительство европейского телескопа CHEOPS. Он займется изучением экзопланет

Строительство телескопа CHEOPS, предназначенного для поиска экзопланет, завершено, сообщается на странице миссии.

Строительство телескопа CHEOPS, предназначенного для поиска экзопланет, завершено, сообщается на странице миссии. На этой неделе инженеры из Бернского университета отправят инструмент в Мадрид, где он будет установлен на космическую платформу.

Телескоп CHEOPS, принадлежащий Европейскому космическому агентству, предназначен для исследования экзопланет. Он относится к инструментам среднего класса, по размеру он может поместится в куб с гранью в 1,5 метра. Как и «Кеплер», инструмент будет вести наблюдения транзитным методом. Основными целями CHEOPS станут планеты с массами между массой Земли и Нептуна у соседних звезд, причем телескоп будет не столько искать новые планеты, сколько детально изучать уже найденные. Старт миссии намечен на начало 2019 года.

На странице инструмента сообщается, что его сборка была совершена в Бернском университете 5 апреля. В ближайшие несколько дней команда CHEOPS погрузит его транспортный контейнер, который защитит телескоп от влаги, грязи и толчков. После прибытия в Мадрид инструмент будет установлен на космическую платформу испанского филиала компании Airbus Defense and Space и там же в ближайшие недели будет проведено несколько тестов.

Последние несколько недель инженеры калибровали CHEOPS и проверяли программное обеспечение. После того, как телескоп пройдет испытания в Мадриде, он будет протестирован еще в нескольких центрах в Европе, после чего будет доставлен на космодром Куру во Французской Гвиане. Оттуда он отправится в космос на ракете «Союз», которая доставит его вместе с итальянским спутником на орбиту высотой 700 километров.

Ранее на 2019 год был также намечен запуск телескопа «Джеймс Уэбб», однако недавно миссию перенесли на май 2020 года. С помощью установленных на нем приборов, астрономы надеются изучить экзопланеты, древние галактики и молекулярные облака. Подробнее о миссии вы можете прочитать в нашем интервью с создателями инструмента.

Кристина Уласович.

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