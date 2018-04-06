Как прошла проверка ОНФ в волгоградских школах?
Специалисты заявили, что ситуация в средних образовательных учреждениях удовлетворительная.
Специалисты заявили, что ситуация в средних образовательных учреждениях удовлетворительная.
Активисты ОНФ проверяли волгоградские школы на наличие и состояние инфраструктуры, удаленность точек продажи алкогольной и табачной продукции от школ, обеспечение безопасности на территории и в помещениях.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Помещения в обследованных школах — светлые, комфортные, с хорошей мебелью, современным техническим и спортивным оборудованием. Почти везде есть свои кухни, состояние которых также хорошее. В санитарных узлах чисто, имеются перегородки и теплая вода. В коридорах установлены кулеры или фонтанчики с питьевой водой. Проверили общественники школы и на обеспечение безопасности. Все они огорожены, имеют калитки на электронных замках, пункты охраны при въезде на территорию и внутри, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки. Попасть на территорию учреждения можно только по согласованию с персоналом. Удручающей оказалась ситуация с безопасностью дорожного движения вблизи школ, говорят активисты.
«Вокруг школ “Родник”, “Поколение” и “Царицинская № 1”, несмотря на расположенные в непосредственной близости автомобильные дороги, нет ни дорожных знаков “Осторожно, дети!”, ни пешеходного перехода», — рассказали общественники.
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