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18:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Как прошла проверка ОНФ в волгоградских школах?

Специалисты заявили, что ситуация в средних образовательных учреждениях удовлетворительная.

Активисты ОНФ проверяли волгоградские школы на наличие и состояние инфраструктуры, удаленность точек продажи алкогольной и табачной продукции от школ, обеспечение безопасности на территории и в помещениях.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ОНФ, рейды, прошедшие в пяти школах, показали, что ситуация по этим параметрам в целом оценивается в них, как удовлетворительная. Нарекания, по словам общественников, касаются, в основном, спортивных площадок и обустройства школьных дворов.

Помещения в обследованных школах — светлые, комфортные, с хорошей мебелью, современным техническим и спортивным оборудованием. Почти везде есть свои кухни, состояние которых также хорошее. В санитарных узлах чисто, имеются перегородки и теплая вода. В коридорах установлены кулеры или фонтанчики с питьевой водой. Проверили общественники школы и на обеспечение безопасности. Все они огорожены, имеют калитки на электронных замках, пункты охраны при въезде на территорию и внутри, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки. Попасть на территорию учреждения можно только по согласованию с персоналом. Удручающей оказалась ситуация с безопасностью дорожного движения вблизи школ, говорят активисты.

«Вокруг школ “Родник”, “Поколение” и “Царицинская № 1”, несмотря на расположенные в непосредственной близости автомобильные дороги, нет ни дорожных знаков “Осторожно, дети!”, ни пешеходного перехода», — рассказали общественники.

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