Шесть низководных мостов затоплены в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, по состоянию на 6 апреля с начала паводкоопасного периода в Нижегородской области затоплено шесть низководных мостов.

Так, согласно информации, затоплены два моста через реку Теша в Арзамасском районе и два моста в районах сёл Заречное и Марьевка. Кроме того подтоплены переправы через Пьяну в Гагинском районе в сёл Соболево и Никольское.