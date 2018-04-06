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16:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Шесть низководных мостов затоплены в Нижегородской области

Нижний Новгород. 6 апреля. НТА-Приволжье — Шесть низководных мостов затоплены в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, по состоянию на 6 апреля с начала паводкоопасного периода в Нижегородской области затоплено шесть низководных мостов.

Так, согласно информации, затоплены два моста через реку Теша в Арзамасском районе и два моста в районах сёл Заречное и Марьевка. Кроме того подтоплены переправы через Пьяну в Гагинском районе в сёл Соболево и Никольское.

Ранее сообщалось, что в регионе подтоплены ещё два низководных моста: через реку Алатырь в Починковском районе (село Кочкурово) и через реку Кудьма в Кстовском районе (подсобное хозяйство «Кудьма»).

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