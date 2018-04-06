Шесть низководных мостов затоплены в Нижегородской области
Нижний Новгород. 6 апреля.
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Нижний Новгород. 6 апреля.
Как сообщает
Так, согласно информации, затоплены два моста через реку Теша в Арзамасском районе и два моста в районах сёл Заречное и Марьевка. Кроме того подтоплены переправы через Пьяну в Гагинском районе в сёл Соболево и Никольское.
Ранее сообщалось, что в регионе подтоплены ещё два низководных моста: через реку Алатырь в Починковском районе (село Кочкурово) и через реку Кудьма в Кстовском районе (подсобное хозяйство «Кудьма»).
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