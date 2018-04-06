Ради матчей «Зенита» в Санкт-Петербурге перекроют движение и запретят остановки
Движение транспорта возле стадиона «Санкт-Петербург» ограничат на три дня.
Движение транспорта возле стадиона «Санкт-Петербург» ограничат на три дня.
В дни футбольных матчи с участием «Зенита» ограничат движение транспорта неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Запреты на проезд и остановку будут действовать 7, 14 и 18 апреля.
Все три дня полностью запрещена остановка транспорта на Северной и Южной дорогах, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина. На самой улице Рюхина ограничение будет действовать от Северной дороги до Крестовского проспекта. Также нельзя будет останавливаться на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, в Бодровом переулке, на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной, на нечетной стороне Беговой улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина.
7 и 14 апреля, с 13.30 до 20.30, и 18 апреля, с 16.30 до 23.30, запрещено движение по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, по Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги и по улице Савиной. В это же время будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, пересечение Левашовского и Малого проспектов.
Кроме того, 7 и 14 апреля, с 18.00 до 20.30, и 18 апреля, с 21.00 до 23.30, движение запретят по Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта, Параллельно с этим, закроют въезд на Приморский проспект от дом 72 до Яхтенной, Крестовский проспект от Южной дороги к улице Рюхина.
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