Волгоградцы стали больше заниматься спортом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, еще в 2015 году этот показатель составлял 31,4%. Эти данные 6 апреля озвучили на совещании в региональном комитете физической культуры и спорта, где подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на текущий. Участники встречи отметили успехи профессиональных местных спортсменов. В 2017 году «Ротор-Волгоград» стал лучшим в ПФЛ и вышел в Футбольную национальную лигу, «Спартак» показал высокий результат на чемпионате России по водному поло, шесть спортсменов получили медали на Сурдлимпийских Играх-2017.