До начала ремонта на Невском проспекте осталась неделя

До начала ремонта на Невском проспекте осталась неделя

Названа точная дата начала ремонта Невского проспекта. Магистраль будут частично закрывать по выходным с 13 апреля. Об этом стало известно 6 числа.