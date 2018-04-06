До начала ремонта на Невском проспекте осталась неделя
Названа точная дата начала ремонта Невского проспекта. Магистраль будут частично закрывать по выходным с 13 апреля. Об этом стало известно 6 числа.
Названа точная дата начала ремонта Невского проспекта. Магистраль будут частично закрывать по выходным с 13 апреля. Об этом стало известно 6 числа.
Начнут дорожные службы с участка от Дворцовой набережной до Малой Морской улицы, последним, — к 13 мая, от Литейного проспекта до площади Восстания.
Подробности — на «Водителе Петербурга».
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