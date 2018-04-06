На Пасху возле воронежских кладбищ запретят парковку
Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00.
Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00.
Городские власти запретят автомобилистам парковаться рядом с воронежскими кладбищами на Пасху в воскресенье, 8 апреля. Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00, сообщила
Недоступными для парковки станут территории, примыкающие к Коминтерновскому, Лесному,
Также на Пасху ограничат движение по участку от улицы Освобождения Труда до улицы Сакко и Ванцетти. Дорогу перекроют в 22:00 7 апреля, а откроют движение в 5:00 8 апреля.
Городские власти подготовили для горожан альтернативный автомобилю способ добраться до кладбищ. На Пасху в Воронеже пустят специальные маршрутки. Эти автобусы будут ходить с 8:00 до 15:00.
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