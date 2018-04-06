Отопление в жилых домах Минска отключат 9 апреля
В больницах, школах, музеях, детских садах, библиотеках и архивах Минска отопление будет отключено на день позже — с 10 апреля.
В больницах, школах, музеях, детских садах, библиотеках и архивах Минска отопление будет отключено на день позже — с 10 апреля.
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Отопление в жилых домах Минска будет отключено уже в понедельник 9 апреля, сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минский городской исполнительный комитет.
В четверг 5 апреля по решению минских властей тепло перестали подавать в административные и общественные здания.
Сообщается, что отопление в жилых домах, гостиницах, общежитиях и учебных заведениях столицы будет отключено в понедельник 9 апреля — такое решение было принято в пятницу в исполкоме.
Столичные власти решили пойти на этот шаг, исходя из погодных условий — в ближайшие дни в Минске ожидается стабильная плюсовая температура, днем в воскресенье воздух прогреется до +14°С.
В больницах, школах, музеях, детских садах, библиотеках и архивах Минска отопление будет отключено на день позже — с 10 апреля.
Согласно долгосрочному прогнозу Гидромета всю следующую неделю в Минске будет
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