Ушел титан. В Гродно скончался знаменитый тяжелоатлет Александр Курлович

Уход Курловича стал настоящим шоком для всех неравнодушных к спорту людей. На протяжении долгих лет этот человек был олицетворением белорусской и советской тяжелой атлетики, в буквальном смысле не знавшим себе конкурентов на помосте. Не затерялся Александр Николаевич и после окончания спортивной карьеры. Став судьей, он прошел все ступени спортивной иерархии, поднявшись до уровня члена технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики и исполкома Европейской федерации. Высокая должность не единожды помогала Александру Курловичу отстаивать интересы белорусского спорта на мировом уровне. За вклад в развитие тяжелой атлетики Александр Николаевич был награжден Золотым орденом Европейской федерации, а в родном Гродно совмещавший карьеру видного спортивного функционера с работой члена Совета Республики Национального собрания, Курлович был признан почетным гражданином города. При этом уникальным образом ему удавалось сохранять богатырскую стать и атлетичность фигуры. Увы, сердце, в свое время выдерживавшее запредельные нагрузки, дало сбой.