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18:04 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Ушел титан. В Гродно скончался знаменитый тяжелоатлет Александр Курлович

В Гродно на 57-м году жизни скончался знаменитый тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Александр Курлович. Врачи «скорой помощи» не успели спасти перенесшего сердечный приступ обладателя 12 мировых рекордов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Уход Курловича стал настоящим шоком для всех неравнодушных к спорту людей. На протяжении долгих лет этот человек был олицетворением белорусской и советской тяжелой атлетики, в буквальном смысле не знавшим себе конкурентов на помосте. Не затерялся Александр Николаевич и после окончания спортивной карьеры. Став судьей, он прошел все ступени спортивной иерархии, поднявшись до уровня члена технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики и исполкома Европейской федерации. Высокая должность не единожды помогала Александру Курловичу отстаивать интересы белорусского спорта на мировом уровне. За вклад в развитие тяжелой атлетики Александр Николаевич был награжден Золотым орденом Европейской федерации, а в родном Гродно совмещавший карьеру видного спортивного функционера с работой члена Совета Республики Национального собрания, Курлович был признан почетным гражданином города. При этом уникальным образом ему удавалось сохранять богатырскую стать и атлетичность фигуры. Увы, сердце, в свое время выдерживавшее запредельные нагрузки, дало сбой.

Редакция «СБ» приносит соболезнования родным и близким Александра Курловича.

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