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18:11 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Первая пара зарегистрировала свой брак в выставочном центре «Казанская ярмарка»

(Город Казань KZN.RU, 6 апреля, Екатерина Виславская). 6 апреля первая пара вышла из выставочного центра «Казанской ярмарки» (Оренбургский тракт, 8), став мужем и женой. Конференц-залы «Казань» и «Свияжск» стали альтернативными площадками для торжественных церемоний бракосочетания после того, как в Центре семьи «Казан» началась подготовка к предстоящему фестивалю болельщиков.

Регистрация браков в Чаше была приостановлена в январе и возобновится в августе 2018 года. Во время фестиваля болельщиков будет использоваться не только территория при Центре семьи «Казан», но и само здание — в нем предстоит обосноваться волонтерам и правоохранителям, обеспечивающим комфорт и безопасность гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Смотровая площадка будет закрыта.

Бронь на залы «Казанской ярмарки» открыта с марта, оба находятся в главном павильоне выставочного центра. «Казань» и «Свияжск» практически идентичны и имеют площадь 160 кв. м каждый. Они отличаются только мебелью — во втором она более торжественная. Молодых сочетают браком на фоне колонн, подпирающих балконы, светло-бежевых стен под потолками высотой 4,8 м и под звуки классической музыки. Эти залы намного просторней тех, что в Чаше: если «Восточный» вмещает 25 человек, «Серебряный» и «Золотой» — по 35, то «Свияжск» и «Казань» — до 50 гостей. После церемонии молодожены могут делать снимки как в самом здании, так и на улице — на аллее или на фоне павильона. «Помещения в “Казанской ярмарке” соответствуют практически всем требованиям, которые предъявляются законодательством. Здесь есть вместительная парковка, залы помпезные с высокими потолками, а само здание благодаря колоннам выглядит, как дворец. По моим меркам, “Казань” и “Свияжск” не уступают залам в Чаше», — считает начальник Управления ЗАГС Казани Римма Миннуллина.

Торжественные церемонии бракосочетания проводятся здесь за ту же плату, что и в Чаше. Бронь на залы открывается за 32 дня до свадьбы.

В следующую субботу здесь уже запланировано 14 свадеб. Со временем желающих будет больше, считает Р. Миннуллина. Пары, которые решают отказаться от торжественной регистрации брака, по-прежнему могут обращаться в районные отделы ЗАГС.

В пятницу церемония бракосочетания прошла в зале «Казань» и стала дебютной для этой площадки. Молодожены, Талгат Хуснутдинов и Айгуль Абдуллина, немного опоздали, зато в это время помещение успела осмотреть другая пара — в 15.30 здесь прошел День открытых дверей. Когда жених и невеста прибыли на место в сопровождении 26 гостей, началась церемония. Будущих супругов проводили сначала в холл главного здания выставочного центра, а после в сам зал для бракосочетаний. Их встретили скоморохи, приглашенные специально к открытию площадки. После всех необходимых процедур пару сочетали браком. Церемония завершилась зажжением свечей, первым супружеским танцем и вручением чак-чака.

«Нам все очень понравилось! Мы сразу же выбрали этот зал. Когда нам его показали, он нам очень понравился. Здесь, на “Казанской ярмарке” все очень красиво», — рассказал новоявленный муж. Будущие супруги познакомились 1,5 года назад благодаря общим друзьям, и сразу поняли, что поженятся. Талгату 29 лет, Айгуль — 23 года.

В мае в городе появится еще одна альтернативная площадка для регистрации брака — вместо Центра семьи «Казан» казанцы смогут забронировать зал в ЦКС «Московский» — бывшем ДК им. Урицкого, где завершается капитальный ремонт. «Там будет предложен только один зал, но он очень просторный, светлый. Кроме того, молодожены смогут воспользоваться услугами уличного кейтеринга», — сообщила начальник Управления ЗАГС Казани.

Более подробную информацию о залах можно узнать по телефонам (843) 222−90−82 или 222−90−85.

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