Власти Зеленоградска намерены вернуть эвакуатор на городские улицы

Администрация Зеленоградского округа решает вопрос организации эвакуации автомобилей. Об этом глава муниципалитета Сергей Кошевой заявил на очередном аппаратном совещании, сообщает газета «Волна».

По информации издания, с наступлением весеннего тепла в городе обострилась транспортная проблема. Из-за нарушителей правил парковки улицы «замирают» в пробках, трудности испытывают и пешеходы.

«Сейчас в администрации округа активно решается вопрос с организацией эвакуации машин автолюбителей, которые не желают оставлять транспортные средства на парковках и в разрешённых для этого местах», — сообщил Кошевой.

Конфликт между эвакуаторщиками и автомобилистами возник в начале сентября 2016 года. Тогда вступили в силу изменения в законодательстве, обязавшие возвращать задержанный транспорт без предварительной оплаты услуг по эвакуации. Выяснилось, что для эвакуаторщиков не прописали процедуру получения денег с водителей.