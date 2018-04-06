Власти Зеленоградска намерены вернуть эвакуатор на городские улицы
Конфликт между эвакуаторщиками и автомобилистами возник в начале сентября 2016 года.
Конфликт между эвакуаторщиками и автомобилистами возник в начале сентября 2016 года.
Администрация Зеленоградского округа решает вопрос организации эвакуации автомобилей. Об этом глава муниципалитета Сергей Кошевой заявил на очередном аппаратном совещании, сообщает газета «Волна».
По информации издания, с наступлением весеннего тепла в городе обострилась транспортная проблема.
«Сейчас в администрации округа активно решается вопрос с организацией эвакуации машин автолюбителей, которые не желают оставлять транспортные средства на парковках и в разрешённых для этого местах», — сообщил Кошевой.
Конфликт между эвакуаторщиками и автомобилистами возник в начале сентября 2016 года. Тогда вступили в силу изменения в законодательстве, обязавшие возвращать задержанный транспорт без предварительной оплаты услуг по эвакуации. Выяснилось, что для эвакуаторщиков не прописали процедуру получения денег с водителей.
Позднее в облдуме заявляли о намерении разработать региональный закон о принудительной эвакуации неправильно припаркованного транспорта и хранении его на штрафстоянке. Он позволит исправить нестыковки, которые сейчас препятствуют работе.
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