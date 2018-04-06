Схему движения на нескольких улицах Воронежа изменят до конца 2018 года

Городские власти готовят ряд изменений схемы движения транспорта на нескольких улицах Воронежа. Они произойдут уже до конца 2018 года, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 6 апреля.

В частности, власти запланировали ввести запрет на въезд грузовых автомобилей грузоподъемностью более 10 т на Московский проспект, бульвар Победы, улицы Лизюкова и Хользунова. После введения запрета фуры будут выходить по Антонова-Овсеенко на московское направление, минуя городские улицы.

Кроме того, одностороннее движение планируют ввести на некоторых участках центральных улиц Воронежа: на улицах Куцыгина (от улицы Пушкинской к улице Фридриха Энгельса), Свободы (от улицы Фридриха Энгельса к улице Пушкинской), III Интернационала (от улицы Средне-Московской к улице Плехановской) и Войкова (от улицы Плехановской к улице Средне-Московской). Сообщается, что для изменения организации движения городскому управлению транспорта понадобится разработать схемы и установить соответствующие дорожные знаки. Власти рассчитывают реализовать меры до конца 2018 года.