Схему движения на нескольких улицах Воронежа изменят до конца 2018 года
Нововведения коснутся Московского проспекта, бульвара Победы и центральных улиц.
Нововведения коснутся Московского проспекта, бульвара Победы и центральных улиц.
Городские власти готовят ряд изменений схемы движения транспорта на нескольких улицах Воронежа. Они произойдут уже до конца 2018 года, сообщила
В частности, власти запланировали ввести запрет на въезд грузовых автомобилей грузоподъемностью более 10 т на Московский проспект, бульвар Победы, улицы Лизюкова и Хользунова. После введения запрета фуры будут выходить по
Кроме того, одностороннее движение планируют ввести на некоторых участках центральных улиц Воронежа: на улицах Куцыгина (от улицы Пушкинской к улице Фридриха Энгельса), Свободы (от улицы Фридриха Энгельса к улице Пушкинской), III Интернационала (от улицы
Вопрос организации дорожного движения обсудила специальная комиссия на заседании, которое провел и.о. первого заместителя главы по городскому хозяйству Сергей Петрин. В мероприятии также участвовали руководители структурных подразделений мэрии, представители ГИБДД, управления государственного автодорожного надзора Воронежской области, перевозчиков, общественности.
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