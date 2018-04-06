Сотрудники детсада в Андижанской области уволены из-за задержки обеда
Видеоролик с информацией о детях, которых не накормили в положенное время, распространился в соцсетях.
Видеоролик с информацией о детях, которых не накормили в положенное время, распространился в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Несколько сотрудников детского сада № 1 Ходжаабадского района Андижанской области уволены после инцидента с не поданным вовремя обедом,
Видеоролик с информацией о детях, которых не накормили в положенное время, распространился в соцсетях. Министерство дошкольного образования отреагировало оперативно, обстоятельства произошедшего выяснила специально созданная рабочая группа. Расследование показало, что видео сняла одна из воспитательниц 2 апреля на летней кухне дошкольного образовательного учреждения № 1 Ходжаабадского района Андижанской области.
Дети не получили обед вовремя
За халатное отношение к своим обязанностям и допущение антисанитарии на кухне уволены завскладом ДОУ № 1 Алишер Ахмедов,
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