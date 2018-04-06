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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдавские метеорологи объявили желтый код опасности в муниципии Бельцы

Воздух в этом районе загрязнен пылью.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 49% 760 мм рт. ст. 6 м/с

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила желтый код опасности в муниципии Бельцы. Он продлится с 6 по 7 апреля. Воздух в этом районе загрязнен пылью.

Государственная гидрометеорологическая служба рекомендует коммунальным службам и жителям муниципия проводить влажную уборку улиц и близлежащих территорий.

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