Молдавские метеорологи объявили желтый код опасности в муниципии Бельцы
Воздух в этом районе загрязнен пылью.
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Воздух в этом районе загрязнен пылью.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила желтый код опасности в муниципии Бельцы. Он продлится с 6 по 7 апреля. Воздух в этом районе загрязнен пылью.
Государственная гидрометеорологическая служба рекомендует коммунальным службам и жителям муниципия проводить влажную уборку улиц и близлежащих территорий.
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