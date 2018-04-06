Пользователи Сети нашли самого лучшего начальника в мире

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Как часто вы слышали что-то хорошее, когда сообщали своему начальству, что опаздываете на работу? Американке по имени Джен в этом смысле несказанно повезло. Ее босс оказался настолько милым, что теперь интернет-пользователи хотят у него работать.

Необычной историей поделился в соцсетях сам руководитель. Он рассказал, что одна из работниц по имени Джен прислала ему сообщение, в котором говорила, что немного опаздывает на работу из-за того, что ее пес очень мило спал и она потратила слишком много времени на то, чтобы его сфотографировать. К сообщению женщина приложила снимок своего спящего питомца.

Казалось бы, как на такую причину отреагирует среднестатистический босс? Наш герой оказался другим, и вот таким был его ответ:

Вы только посмотрите на этого милашку! Не торопись. Я попрошу Миллера подстраховать тебя. К тому же в следующем месяце будет Bark at the Park (развлекательное мероприятие для собак и их владельцев. — Прим. ред.). Как насчет того, что я дам тебе парочку билетов и ты можешь взять своего малыша на бейсбольную игру?

В комментариях к истории мужчина пояснил, что Джен — великолепный сотрудник, которая на протяжении 8 лет ни разу не опаздывала и не брала отгул. Все в компании ее просто обожают и называют «Мама», а сама женщина после того, как ее дети уехали в колледж, живет одна с собакой.