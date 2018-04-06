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18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавших в Нижнем Новгороде 7-летних мальчиков нашли живыми

В 17.30 в Сормовском районе был организован поиск детей.

В Нижнем Новгороде пропажа 7-летних школьников Егора С. и Артема А. закончилась хэппи-эндом. Мальчиков нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщают координаторы поискового отряда «Волонтер».

Напомним, школьники пропали 6 апреля. Со слов их близких, малькичи вышли из школы № 183 приблизительно в 11.30, но домой не вернулись. В 17.30 в Сормовском районе был организован поиск детей.

Гд все это время находились мальчики, не сообщается.

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