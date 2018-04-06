Редкое природное явление сняли на видео в Индонезии
Необычное и пугающее явление увидели в небе жители индонезийской провинции Западная
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Необычное и пугающее явление увидели в небе жители индонезийской провинции Западная
Школьники, играющие во дворе, начали так громко кричать, что к ним на помощь прибежал учитель. Именно он и снял на видео огромный диск, «выползающий»
Сначала все подумали, что это вторжение инопланетян, но, по словам преподавателя, скорее всего, это явление просто редкая «округло-горизонтальная радуга». Тем не менее, выглядит это зловеще.
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