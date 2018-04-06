Редкое природное явление сняли на видео в Индонезии

Школьники, играющие во дворе, начали так громко кричать, что к ним на помощь прибежал учитель. Именно он и снял на видео огромный диск, «выползающий» из-за грозовых туч.

Сначала все подумали, что это вторжение инопланетян, но, по словам преподавателя, скорее всего, это явление просто редкая «округло-горизонтальная радуга». Тем не менее, выглядит это зловеще.