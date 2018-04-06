Гигантские пробки накануне Пасхи: кишиневцы массово уезжают из города

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Сегодня, в последний рабочий день перед пасхальными праздниками, в Кишиневе образовались огромные пробки.

Складывается ощущение, что стоит движение не только в столице, но и во всей Молдове.

Водители отмечают небывалое количество машин на дорогах. Но явление это для нашей страны в праздничный период вполне обычное. Вот уже много лет подряд в пятницу накануне пасхальных праздников на дорогах Кишинева образуются огромные заторы. Дело в том, что горожане направляются в районы, чтобы встретить самый главный праздник православных вместе с родителями.