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20:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Стюард на баскетбольном матче станцевал флосс (видео)

Это не первый ролик с танцующим персоналом, но хуже он от того не стал.

На сайте NBA появилось видео с танцующим стюардом. На баскетбольном матче камера показывала танцующих на трибунах болельщиков «Хьюстон Рокетс» и остановилась на стюарде. Тот зажег не на шутку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролики с танцующими охранниками, стюардами и даже судьями время от времени появляются в соцсетях — и, как правило, становятся вирусными. Каждый раз ведутся споры, реальный это был сотрудник или подставной актер. Но если все было сделано красиво, пожалуй, это не так уж и важно.

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