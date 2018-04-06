Стюард на баскетбольном матче станцевал флосс (видео)

На сайте NBA появилось видео с танцующим стюардом. На баскетбольном матче камера показывала танцующих на трибунах болельщиков «Хьюстон Рокетс» и остановилась на стюарде. Тот зажег не на шутку.

Ролики с танцующими охранниками, стюардами и даже судьями время от времени появляются в соцсетях — и, как правило, становятся вирусными. Каждый раз ведутся споры, реальный это был сотрудник или подставной актер. Но если все было сделано красиво, пожалуй, это не так уж и важно.