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20:36 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью белорусского тяжелоатлета Александра Курловича

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта Беларуси Александра Курловича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Reuters

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося атлета и прекрасного человека», — говорится в соболезновании.

Президент подчеркнул, что Александр Курлович вписал яркие страницы в историю олимпийского движения, прославляя Беларусь на международных соревнованиях.

«Обладатель 12 мировых рекордов, человек огромного таланта, силы воли и щедрой души Александр Николаевич после завершения карьеры посвятил свою жизнь развитию спорта и пропаганде олимпийских идеалов среди подрастающего поколения», — отметил глава государства.

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