Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью белорусского тяжелоатлета Александра Курловича

Источник: Reuters

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося атлета и прекрасного человека», — говорится в соболезновании.

Президент подчеркнул, что Александр Курлович вписал яркие страницы в историю олимпийского движения, прославляя Беларусь на международных соревнованиях.