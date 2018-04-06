Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью белорусского тяжелоатлета Александра Курловича
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта Беларуси Александра Курловича. Об этом БЕЛТА сообщили в
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