Синоптики пообещали на Пасху хорошую погоду: без дождя и +20°С
В понедельник в
В понедельник в
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Постепенное потепление начиная с воскресенья 8 апреля ожидается в Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Весеннее тепло пришло в республику в середине текущей недели: повсеместно дневные температуры были выше +10°С, а местами столбики термометров поднимались до отметки +19°С.
По данным Гидромета, в субботу 7 апреля осадков в Беларуси не ожидается, однако ночью еще возможны заморозки до -3°С, во второй половине дня будет существенно теплее — от +10 до +16°С.
В воскресенье 8 апреля, когда в республике будет отмечаться православная Пасха, дождя не будет, а днем местами воздух прогреется до +20°С.
Следующая неделя начнется по-летнему: погоду в стране будет формировать теплая воздушная масса: максимальная температура днем составит от +16 до +22°С, а в
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