Ростовская полиция начала выпускать собственную передачу

Одноименная передача, которая будет рассказывать о деятельности донской полиции, будет размещаться на официальных аккаунтах главка в интернете и на сайте ведомства. Радиопередача «На волне закона» будет выходить на радиостанции «ФМ-на-Дону» еженедельно.

«Ведущая передачи Елена Ветрова расскажет о самых крупных задержаниях и раскрытии самых резонансных преступлений на территории города и области. С событиями и внутренними мероприятиями сотрудников главка зрителей познакомит рубрика “Официально”. Также в эфире выйдут эксклюзивные интервью с первыми лицами областного главка и руководителями различных подразделений», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Первый выпуск передачи уже доступен в сети.