Ростовская полиция начала выпускать собственную передачу
Сотрудники ГУ МВД по Ростовской области запустили медиапроект «Закон и город».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сотрудники ГУ МВД по Ростовской области запустили медиапроект «Закон и город».
Одноименная передача, которая будет рассказывать о деятельности донской полиции, будет размещаться на официальных аккаунтах главка в интернете и на сайте ведомства. Радиопередача «На волне закона» будет выходить на радиостанции «ФМ-на-Дону» еженедельно.
«Ведущая передачи Елена Ветрова расскажет о самых крупных задержаниях и раскрытии самых резонансных преступлений на территории города и области. С событиями и внутренними мероприятиями сотрудников главка зрителей познакомит рубрика “Официально”. Также в эфире выйдут эксклюзивные интервью с первыми лицами областного главка и руководителями различных подразделений», — рассказали в
Первый выпуск передачи уже доступен в сети.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.