В Сочи заложили сад сакуры «Мидори»

«Сакура — одно из особенных растений в Японии. С древних времен многие поэты и художники, используя мотив сакуры в своих работах, создавали великолепные произведения искусства. Теперь жители и гости курорта тоже смогут любоваться цветущими сакурами», — рассказал журналистам советник посольства Японии в России Такахаши Масакацу.