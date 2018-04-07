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14:23 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи заложили сад сакуры «Мидори»

На курорте «Имеретинский» в Сочи 6 апреля заложили сад сакуры в знак русско-японской дружбы. Его покровительницей стала известная деятельница культуры Японии Ямада Мидори, в честь нее сад получил свое название.

Ямада Мидори — профессор икебаны Икэнобо высшего уровня, мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ, кавалер правительственного ордена Восходящего солнца пятой степени — лично приняла участие в мероприятии.

Было высажено 18 деревьев. Высаживать сакуры в саду Мидори планируется каждую весну.

«Сакура — одно из особенных растений в Японии. С древних времен многие поэты и художники, используя мотив сакуры в своих работах, создавали великолепные произведения искусства. Теперь жители и гости курорта тоже смогут любоваться цветущими сакурами», — рассказал журналистам советник посольства Японии в России Такахаши Масакацу.

Как сообщали Юга.ру, инициаторы проекта также собираются учредить фестиваль японской культуры. Его планируется проводить в Сочи каждый год во время цветения сакуры.

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