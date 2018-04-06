Узбекистанцы начали регистрироваться на «Тотальный диктант»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистанцы, желающие принять участие в «Тотальном диктанте», начали регистрироваться на официальном сайте акции — totaldict.ru, сообщает корреспондент Sputnik.

На данный момент уже зарегистрировались почти два десятка человек. В этом году, как и в прошлом, масштабная акция пройдет в двух городах республики — Ташкенте и Намангане. Причем диктант проведут под эгидой Русского культурного центра уже в четвертый раз.

В столице свои аудитории предоставит филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в областном центре диктант пройдет сразу на двух площадках — в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования и Наманганском государственном университете.

Уникальная акция на знание великого и могучего стартует в республике 14 апреля в 13.00. Диктатором в Ташкенте выступит заведующая кафедрой филологии Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Анна Геннадьевна Шереметьева.

По словам заместителя председателя Русского культурного центра Натальи Никольской, из года в год в республике число участников «Тотального диктанта» неуклонно растет. В стране всегда сохранялся интерес не только к русскому языку, но и российскому образованию, а также русской культуре, и это особенно видно сейчас.

«В прошлом году в нашей стране в акции приняли участие больше 150 человек. В этом году только в столице уже открыто 300 мест для участников. Пожалуй, одним из отличительных моментов нынешнего мероприятия является подключение к участию в диктанте священников», — добавила Никольская.

Отметим, что автором текста тотального диктанта 2018 года стала Гузель Яхина. Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Диктант пройдет в тысяче городов по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

Напомним, что в прошлом году проект собрал больше 200 тысяч участников со всего мира. В этот раз организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тысяч человек, а количество стран, где пройдет акция, увеличится до восьмидесяти.