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6 апреля, источник: Sputnik.by

Александр Курлович будет похоронен на малой родине — в Гродно

О скоропостижной кончине двукратного олимпийского чемпиона стало известно вечером 6 апреля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Легендарный белорусский тяжелоатлет Александр Курлович будет похоронен на малой родине — в городе Гродно, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

О скоропостижной кончине двукратного олимпийского чемпиона стало известно вечером 6 апреля. О причинах смерти прославленного белорусского спортсмена сначала ничего не сообщалось, но потом в эфире белорусского телевидения рассказали, что он умер от сердечного приступа.

«Александр Курлович будет похоронен на его малой родине — в городе Гродно», — сказали в Минспорта.

Там также уточнили, что о точной дате именитого белорусского тяжелоатлета будет сообщено позже, возможно, в субботу 7 апреля. Уже известно, что похоронен спортсмен будет на главном кладбище областного центра с почестями. Ожидается, что на траурную церемонию прибудут его коллеги-спортсмены из России.

Курлович был заслуженным мастером спорта СССР, являлся двукратным олимпийским чемпионом — золотые медали он завоевал в супертяжелом весе на олимпиадах в Сеуле (1988 год) и Барселоне (1992). Подобные достижения имели только два «тяжа» в СССР — Василий Алексеев (1972, 1976) и Леонид Жаботинский (1964, 1968).

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