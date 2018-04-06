Александр Курлович будет похоронен на малой родине — в Гродно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Легендарный белорусский тяжелоатлет Александр Курлович будет похоронен на малой родине — в городе Гродно, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

О скоропостижной кончине двукратного олимпийского чемпиона стало известно вечером 6 апреля. О причинах смерти прославленного белорусского спортсмена сначала ничего не сообщалось, но потом в эфире белорусского телевидения рассказали, что он умер от сердечного приступа.

«Александр Курлович будет похоронен на его малой родине — в городе Гродно», — сказали в Минспорта.

Там также уточнили, что о точной дате именитого белорусского тяжелоатлета будет сообщено позже, возможно, в субботу 7 апреля. Уже известно, что похоронен спортсмен будет на главном кладбище областного центра с почестями. Ожидается, что на траурную церемонию прибудут его коллеги-спортсмены из России.