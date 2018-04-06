МЧС: каждый пятый торговый центр не соответствует нормам
МЧС России отчиталось по итогам проверки торговых центров после пожара в кемеровском
МЧС России отчиталось по итогам проверки торговых центров после пожара в кемеровском
Отчет опубликован на сайте министерства. По итогам проверки сообщается, что на 2 тыс. объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности, а в 1,5 тыс. зданий не соответствуют нормам.
«Специалисты МЧС совместно с сотрудниками прокуратуры провели комплексные проверки пожарной безопасности более чем 8,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и торговли, — отмечается в сообщении ведомства.— Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов, которых всего более 14,5 тыс.».
«По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тыс. объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности, — сообщили в МЧС.— На 1,5 тыс. объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям».
По словам представителей министерства, наиболее распространенными нарушениями стали неисправность сигнализации, системы аварийного оповещения и дымоудаления, захламленные аварийные выходы, неработающие звуковые и световые оповещения, отсутствие подъездных путей для пожарной техники и просроченные огнетушители.
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