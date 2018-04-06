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6 апреля, источник: РИА Новости

Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра в субботу

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление МЧС Москвы предупреждает жителей города о сильном ветре 7 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Источник: РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям города быть предельно осторожными и внимательными.

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