Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра в субботу
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление МЧС Москвы предупреждает жителей города о сильном ветре 7 апреля, говорится в сообщении
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главное управление МЧС Москвы предупреждает жителей города о сильном ветре 7 апреля, говорится в сообщении
«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям города быть предельно осторожными и внимательными.
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