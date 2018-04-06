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6 апреля, источник: Tengrinews

Снежный барс вышел к людям в окрестностях Шымкента

Уникальные кадры сделали сотрудники Сайрам — Угамского национального парка в Южно-Казахстанской области. Снежный барс, встреча с которым в дикой природе считается большой редкостью, сам вышел к людям.

Источник: Tengrinews

Хищника видели в ущелье Наутсай рядом с зоной отдыха «Алтын дан» в 55 километрах от Шымкента. Доверие к людям, к которым он заглянул, чтобы поздороваться, вызывает искреннее изумление, отмечает телеканал TVK. Животное попало в объектив фото-ловушки 8 марта.

«Нашей камере удалось зафиксировать барса и по сделанным кадрам можно предположить, что гостья скоро станет мамой. Она тяжело ходит и заметен довольно большой живот», — рассказал начальник отдела воспроизводства животного мира Ескен Оракбаев. Теперь за самкой будут следить сотрудники управления по охране животного мира.

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«Мы надеемся, что в скором времени на территории заповедника станет больше барсов. На сегодня у нас 59 видов млекопитающих, 10 из которых занесены в Красную книгу. Например, Каратауский горный архар, Тянь-Шанский бурый медведь, снежный барс, Туркестанская рысь, Индийский дикобраз и много других интересных представителей животного мира», — сообщил специалист.

«Это еще раз доказывает, что национальный парк оправдывает свое предназначение и может быть отличным туристическим объектом», — говорится в сюжете телеканала.

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