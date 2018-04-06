Снежный барс вышел к людям в окрестностях Шымкента
Уникальные кадры сделали сотрудники Сайрам — Угамского национального парка в
Уникальные кадры сделали сотрудники Сайрам — Угамского национального парка в
Хищника видели в ущелье Наутсай рядом с зоной отдыха «Алтын дан» в 55 километрах от Шымкента. Доверие к людям, к которым он заглянул, чтобы поздороваться, вызывает искреннее изумление, отмечает телеканал TVK. Животное попало в объектив
«Нашей камере удалось зафиксировать барса и по сделанным кадрам можно предположить, что гостья скоро станет мамой. Она тяжело ходит и заметен довольно большой живот», — рассказал начальник отдела воспроизводства животного мира Ескен Оракбаев. Теперь за самкой будут следить сотрудники управления по охране животного мира.
«Мы надеемся, что в скором времени на территории заповедника станет больше барсов. На сегодня у нас 59 видов млекопитающих, 10 из которых занесены в Красную книгу. Например, Каратауский горный архар,
«Это еще раз доказывает, что национальный парк оправдывает свое предназначение и может быть отличным туристическим объектом», — говорится в сюжете телеканала.
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