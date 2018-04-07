Жажда крови

О начале сезона активности клещей в начале апреля предупредил россиян Роспотребнадзор. Несмотря на то что весна в этом году не торопится вступать в свои права, паразиты уже начали просыпаться после зимней спячки. По данным ведомства, с начала марта к врачам обратились 450 человек с жалобами на их укусы.

Портал iz.ru поговорил с экспертами о том, как обезопасить себя и домашних любимцев и что делать, если после прогулки вы все-таки обнаружили на себе клеща.

С первыми прогалинами.

Традиционно клещи ассоциируются с летними загородными прогулками или вылазками в парк. Поэтому многие убеждены, что до появления первой зелени на этот счет можно не беспокоиться. В действительности же клещи просыпаются намного раньше, рассказала порталу iz.ru заведующая отделом медицинской энтомологии МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина.

— Клещи просыпаются, когда только начинается таять. Особенно в лесу — клещи там зимуют под снегом, и как только на солнышке появляются прогалины, появляются и клещи. Для этого не должен сойти весь снег — в малом количестве они появляются сразу. Они перезимовали и теперь им надо попить крови. Взрослым клещам обязательно надо дать потомство, но и личинки, и нимфы, все начинают пить кровь, чтобы как-то запустить процесс, — пояснила она.

В том числе, предупредила эксперт, особенно аккуратными нужно быть тем, кто на майские праздники отправится в парки на первые пикники.

— Обычно на майские, когда снег уже стаял и стало тепло, люди идут в парковую зону. Вот надо быть осторожным, потому что клещи ни с каких деревьев не падают, но на траве до 80 см они могут появляться, сидеть и ждать, кто мимо них пройдет. Прошло что-то большое — они за него цепляются, — рассказала специалист-энтомолог.

Переносчики инфекции.

Главная опасность, связанная с укусом паразита, — риск заразиться вирусным клещевым энцефалитом. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. В некоторых случаях оно может приводить к инвалидности или же смерти человека. Однако это далеко не единственная инфекция, которую могут переносить клещи. В Подмосковье, например, особенно распространен клещевой боррелиоз. Симптомы его напоминают грипп или ОРВИ — температура поднимается до 37,5 градусов, появляется озноб.

— Если после укуса клеща образовалась эритема (покраснение кожи. — iz.ru), это говорит о том, что в клеще были боррелии. Раньше это считалось легкой формой энцефалита, потом поняли, что нет, это другое заболевание, боррелиоз. Но к врачу нужно обязательно идти и пролечить его. Обычно его лечат антибиотиками — и здесь они обязательно нужны. Потому что, если его не пролечить, у вас с большой вероятностью будут проблемы с суставами и последствия могут быть достаточно тяжелыми, — предупредила Людмила Ганушкина.

Тем, кто уезжает в районы, где риск быть укушенным энцефалитным клещом (это, например, большая часть территорий за Уралом) особенно высок, рекомендуют сделать противоэнцефалитную прививку. Пригодится она, в частности, туристам, которые летом планирует отправиться на Байкал.

Делать такую прививку надо заранее, чтобы к моменту поездки успел завершиться процесс активации и реактивации. А вот от боррелиоза прививок нет — здесь остается полагаться только на профилактические меры и на тщательное лечение в случае заражения.

Защита с головы до ног.

Чтобы защититься от возможных укусов, Роспотребнадзор рекомендует всем, кто отправляется на природу, тщательно следить за своей одеждой. Главное — чтобы она закрывала тело, голову и шею.

«Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой», — отмечается на сайте ведомства.

Как правило, клещ не нападает сразу — некоторое время он «путешествует» на жертве, выбирая место для укуса. Поэтому, говорят специалисты, носить в лес или в парк лучше одежду светлых цветов — так проще заметить и снять клеща до того, как он вопьется в кожу.

Кроме того, одежду рекомендуется обработать репеллентами. Однако использование специальных средств — еще не гарантия полной защиты.

— Все средства в какой-то степени эффективны. Но была проведена большая научно-исследовательская работа, которая показала, что некоторые средства, наоборот, возбуждают клеща, и он начинает активнее присасываться. Поэтому не стоит считать себя в полной безопасности, если вы просто самостоятельно обработали одежду инсектицидами, — отметила ученый-энтомолог Людмила Ганушкина.

В качестве профилактики дачникам стоит в обязательном порядке разобрать завалы мусора или старых веток на своих участках. Они служат убежищем для ежей, крыс или мышей, а те, в свою очередь, привлекают личинки или нимфы клеща.

Что делать, если вас укусили.

Если вы обнаружили на себе клеща, главное — как можно скорее его снять (а не раздавить, подчеркивают специалисты). К народным средствам при этом прибегать не стоит.

— Люди мажут впившегося клеща подсолнечным маслом или бензином и считают, что он сам уйдет. Не уйдет. У него крышечки есть, он на время прикрывает дыхательную систему и выживает. То же самое относится к бензину — раньше говорили, что бензином помазать и он уйдет. Надо обязательно снимать, — говорит эксперт.

Если есть возможность, лучше отнести насекомое в лабораторию, чтобы его проверили на наличие инфекций. Если сделать это затруднительно (например, для тех, кто находится на даче), нужно внимательно следить за появлением возможных симптомов. Например, резким повышением температуры, ухудшением самочувствия, появлением тошноты или рвоты. В этом случае надо немедленно обратиться к врачу. Проявиться симптомы могут не сразу, а в течение двух-трех недель с момента укуса.

Советы ветеринара.

Проявить бдительность стоит и владельцам домашних животных. Кошкам, правда, клещи практически ничем не угрожают, кроме клещевого дерматита. А вот собак паразиты могут заразить пироплазмозом, который нередко приводит к гибели животных. Обрабатывать собак от клещей нужно с появлением первых проталин, причем обработка должна проводиться в два этапа, рассказали порталу iz.ru в ветеринарной клинике «Кибела».

— В идеале, если выезжать за город, лучше прибегнуть к двойной мере защиты — таблетка и капли или ошейник. То есть специальный ошейник лучше использовать уже как вторичную меру безопасности, потому что капли и таблетки эффективнее, — пояснила сотрудница ветклиники.

При этом, напоминают ветврачи, капли, которые капают на холку собаки, действуют не сразу. На то, чтобы вещество распределилось по коже, потребуется время. Поэтому всем, кто собирается в ближайшее время везти питомцев на дачу или за город, стоит обработать собаку за три дня до поездки.

Впрочем, провести обработку нужно даже тем владельцам, которые весной и летом остаются с питомцем в городе, — риск заразиться есть даже в столичных парках, так что после любой прогулки животное обязательно нужно тщательно осматривать. Здесь действуют те же правила, что и у людей: в случае обнаружения клеща лучше сразу отнести его в лабораторию для проведения анализов. Если такой возможности нет, надо внимательно следить за состоянием собаки.

— Сразу никакие капли капать не надо, потому что, если собака заражена, а мы еще накапаем, это будет двойная нагрузка на печень. Всё это токсично: и капли действуют на печень, и лекарство от пироплазмоза, и сам пироплазмоз губителен для печени и почек, — предупредили в ветеринарной клинике.

Вялость, рвота, отказ от еды, изменение цвета мочи, повышение температуры, проявившиеся через три-пять дней после укуса клеща, — признаки того, что он мог быть переносчиком инфекции. В этом случае животное нужно немедленно отвезти в ближайшую клинику, чтобы сдать анализ на пироплазмоз.