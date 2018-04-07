В Москве перекроют движение около храмов
В связи с пасхальными мероприятиями вечером в субботу, 7 апреля, перекроют движение на нескольких улицах, сообщает Транспортный комплекс Москвы в своем Twitter.
В связи с пасхальными мероприятиями вечером в субботу, 7 апреля, перекроют движение на нескольких улицах, сообщает Транспортный комплекс Москвы в своем Twitter.
Будут полностью перекрыты улицы Талалихина, Стройковская и Иерусалимская с 23:30 до 23:59
Также движение будет ограничено с 20:00 7 апреля до 02:30 8 апреля на двух участках возле Храма Христа Спасителя: по улице Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда и Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до улице Волхонка. Автобусы на этих участках останавливаться не будут.
7 апреля в Москве стартует фестиваль «Пасхальный дар». Посетителей ожидает 150 театрализованных представлений на 38 городских площадках, более 700 кулинарных
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