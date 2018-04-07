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03:03 (мск), источник: Известия

В Москве перекроют движение около храмов

В связи с пасхальными мероприятиями вечером в субботу, 7 апреля, перекроют движение на нескольких улицах, сообщает Транспортный комплекс Москвы в своем Twitter.

Источник: Агентство «Москва»

Будут полностью перекрыты улицы Талалихина, Стройковская и Иерусалимская с 23:30 до 23:59 из-за крестного хода.

Также движение будет ограничено с 20:00 7 апреля до 02:30 8 апреля на двух участках возле Храма Христа Спасителя: по улице Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда и Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до улице Волхонка. Автобусы на этих участках останавливаться не будут.

7 апреля в Москве стартует фестиваль «Пасхальный дар». Посетителей ожидает 150 театрализованных представлений на 38 городских площадках, более 700 кулинарных мастер-классов, а также спортивные игры и забавы.

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