В Москве перекроют движение около храмов

Также движение будет ограничено с 20:00 7 апреля до 02:30 8 апреля на двух участках возле Храма Христа Спасителя: по улице Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда и Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до улице Волхонка. Автобусы на этих участках останавливаться не будут.