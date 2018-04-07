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03:06 (мск), источник: Газета.Ру

Шварценеггера выписали из больницы Лос-Анджелеса после операции на сердце

Американского актера Арнольда Шварценеггера выписали из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце.

Источник: AP 2018

Об этом написал в твиттере его представитель Дэниел Кетчелл.

«Шварценеггер направляется домой!», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые провели операцию на открытом сердце, несмотря на то, что процедура прошла не совсем так, как было запланировано. По данным СМИ, актеру понадобилось медицинское вмешательство для замены клапана катетера. Процедура являлась «экспериментальной», и в ее ходе возникли осложнения. Несмотря на это, Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза.

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