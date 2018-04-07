Шварценеггера выписали из больницы Лос-Анджелеса после операции на сердце

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые провели операцию на открытом сердце, несмотря на то, что процедура прошла не совсем так, как было запланировано. По данным СМИ, актеру понадобилось медицинское вмешательство для замены клапана катетера. Процедура являлась «экспериментальной», и в ее ходе возникли осложнения. Несмотря на это, Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза.