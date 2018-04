Баян Алагузова пригрозила рассказать «всю правду о судебной системе»

В понедельник жду решение суда, если оно будет не справедливым, а так оно скорее всего и будет, расскажу всю правду о судебной системе, о том как и чем мотивированны судебные разбирательства и их непосредственные исполнители. И как невозможно выиграть суд, не дав на лапу. Надеюсь судья Бостандыкского суда города Алматы, пока не стану называть ее фамилии, прочтёт мой предупредительный пост, и ещё раз ознакомится с делом, и все же не станет торопиться с определением, иначе мне придётся придать этому делу публичность, а также призвать выше стоящие органы к справедливости, потому как настолько скоропалительное решение судьи, без оглядки на имеющиеся доказательства, уж сильно смахивает на хорошо проплаченное. Данный пост вынужденная мера, так как судья не приняла, и ни ответила ни на одно ходатайство, и проигнорировала все заявления, и что самое важное - стопроцентные доказательства.

A post shared by Bayan Maxatkyzy Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) on Apr 6, 2018 at 7:12am PDT