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07:18 (мск), источник: Zakon.kz

Баян Алагузова пригрозила рассказать «всю правду о судебной системе»

О каком именно решении суда идет речь, продюсер не уточнила.

Источник: Zakon.kz

Продюсер Баян Алагузова пригрозила рассказать «всю правду о судебной системе», сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказала на своей странице в Instagram.

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«В понедельник жду решение суда, если оно будет не справедливым, а так оно скорее всего и будет, расскажу всю правду о судебной системе, о том как и чем мотивированны судебные разбирательства и их непосредственные исполнители. И как невозможно выиграть суд, не дав на лапу. Надеюсь судья Бостандыкского суда Алматы, пока не стану называть ее фамилии, прочтет мой предупредительный пост, и еще раз ознакомится с делом, и все же не станет торопиться с определением, иначе мне придется придать этому делу публичность, а также призвать выше стоящие органы к справедливости, потому как настолько скоропалительное решение судьи, без оглядки на имеющиеся доказательства, уж сильно смахивает на хорошо проплаченное. Данный пост вынужденная мера, так как судья не приняла, и ни ответила ни на одно ходатайство, и проигнорировала все заявления, и что самое важное — стопроцентные доказательства», — написала Алагузова (орфография и пунктуация сохранены).

О каком именно решении суда идет речь, продюсер не уточнила.

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