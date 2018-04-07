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09:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Книги из очень давнего детства показали хабаровчанам

В городе открылась выставка редких изданий XIX и XX веков.

Что читали наши прапрабабушки в своём детстве, и за какими учебниками они проводили свои школьные годы? Об этом и не только хабаровчанам расскажут на новой экспозиции «Книжки из прабабушкиного детства», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — У нас представлено несколько разделов из учебной литературы и детской. К сожалению, оригиналы последней не сохранились в нашем фонде, потому что все мы знаем, как маленькие дети «читают» книги. Вот поэтому и сохранить такие издания крайне сложно. Но на выставке мы представили репринты, — рассказывает корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный библиотекарь отдела Дальневосточной государственной научной библиотеки «Центр консервации документов и изучения книжных памятников» Наталья Радишаускайте.

Здесь представлено одно из первых изданий «Маленького Мука», интересно оно тем, что сказочный персонаж изображён не как мальчик, а как маленький старичок. Это связано с тем, что возраст в сказке не указан и каждый художник как видит, так и рисует.

На выставке можно будет увидеть и учебники, и религиозную литературу, и энциклопедии, и рассказы о животных. По содержанию старинные книги для детей намного глубже современных аналогов литературы для маленьких.

 — Считалось, что ребёнку нужна специальная литература, причём не облегченная. Это сейчас любят всё упрощать, а раньше содержание было таким же серьёзным, как и для взрослых. Ведь дети на самом деле многое понимают. Потому вы не найдёте в старых книгах цветных картинок, так как они отвлекают внимание от смысла написанного.

Всего в библиотеке представлено 17 редких изданий, познакомиться с которыми можно будет до 20 апреля по адресу ул. Калинина, 77А (Центр консервации документов и изучения книжных памятников).

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